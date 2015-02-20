Tifosi Feyenoord indegni a Roma, club: "Prendiamo le distanze"

I tifosi del Feyenoord hanno assunto un comportamento a dir poco riprovevole a Roma, nelle ore antecedenti al match di Europa League Roma-Feyenoord. Molti supporter della squadra olandese, ubriachi, hanno generato caos e danni nel centro della Capitale, spingendo molti commercianti a chiudere le serrande. 23 olandesi sono stati arrestati. Era il minimo, visto che è stata danneggiata anche la Barcaccia del Bernini, a Piazza di Spagna.

"Da un lato siamo orgogliosi per la prova della squadra, dall'altro proviamo disgusto e vergogna per il comportamento riprovevole di un branco di senza cervello. Allo stadio però è andato tutto bene", hanno asserito i vertici del Feyenoord nelle ultime ore, commentando il comportamento deplorevole dei tifosi olandesi a Roma.

"Prendiamo le distanze, ma non è un problema che i club possono risolvere", ha aggiunto il club olandese.