Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Fonsai, colpo ai Ligresti: Gdf sequestra 9,5 milioni di euro

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Duro colpo della Guardia di Finanza di Torino a Salvatore e Jonella Ligresti. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato ai due ben 9,5 milioni di euro, tra conti correnti e titoli.

Salvatore e Jonella sono già imputati nel processo che si sta svolgendo a Torino per falso in bilancio aggravato e manipolazione del mercato. Gli uomini della Guardia di Finanza sostengono che i Ligresti avrebbero cercato di depositare su conti svizzeri, mediante diverse aziende del Lussemburgo, 14 milioni di euro conservati in Italia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma-Feyenoord, Salvini contro Alfano: "Avrebbe dovuto dimettersi stamattina"

Articolo Successivo

Blur, "The magic whip" uscirà ad aprile: nuovo disco

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016