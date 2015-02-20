Fonsai, colpo ai Ligresti: Gdf sequestra 9,5 milioni di euro

Duro colpo della Guardia di Finanza di Torino a Salvatore e Jonella Ligresti. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato ai due ben 9,5 milioni di euro, tra conti correnti e titoli.

Salvatore e Jonella sono già imputati nel processo che si sta svolgendo a Torino per falso in bilancio aggravato e manipolazione del mercato. Gli uomini della Guardia di Finanza sostengono che i Ligresti avrebbero cercato di depositare su conti svizzeri, mediante diverse aziende del Lussemburgo, 14 milioni di euro conservati in Italia.