Roma: incidente a Piazza del Popolo, furgone investe 5 persone. Morta 60enne

di Redazione 25/08/2015

Drammatico incidente a pochi metri da Piazza del Popolo, a Roma. Un gruppo di colleghi stava rientrando in ufficio, dopo la pausa pranzo, quando all'improvviso è stato travolto da un furgone L'incidente è avvenuto in via Maria Adelaide. I cinque colleghi stavano camminando su un marciapiede e mai avrebbero immaginato che quel furgone gli sarebbe piombato addosso. Non si conosce il motivo per cui il conducente ha perso il controllo del mezzo, dopo una curva, andando a finire contro i cinque. Il furgone si è anche ribaltato. Secondo le ultime informazioni, una 60enne è morta sul colpo mentre una 52enne sarebbe stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Le altre persone hanno riportato lievi ferite. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118 e tre squadre dei vigili del fuoco. Il conducente ha prestato soccorso ed è risultato negativo all'alcoltest. Gli investigatori dovranno accertare perché, allora, non è riuscito a controllare il furgone.

