Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma: incidente a Piazza del Popolo, furgone investe 5 persone. Morta 60enne

Redazione Avatar

di Redazione

25/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Drammatico incidente a pochi metri da Piazza del Popolo, a Roma. Un gruppo di colleghi stava rientrando in ufficio, dopo la pausa pranzo, quando all'improvviso è stato travolto da un furgone

    L'incidente è avvenuto in via Maria Adelaide. I cinque colleghi stavano camminando su un marciapiede e mai avrebbero immaginato che quel furgone gli sarebbe piombato addosso. Non si conosce il motivo per cui il conducente  ha perso il controllo del mezzo, dopo una curva, andando a finire contro i cinque. Il furgone si è anche ribaltato. Secondo le ultime informazioni, una 60enne è morta sul colpo mentre una 52enne sarebbe stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Le altre persone hanno riportato lievi ferite. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118 e tre squadre dei vigili del fuoco. Il conducente ha prestato soccorso ed è risultato negativo all'alcoltest. Gli investigatori dovranno accertare perché, allora, non è riuscito a controllare il furgone.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Taipei, dipinto Paolo Porpora bucato da visitatore: danno artistico ed economico

Articolo Successivo

Mauro Moretti stigmatizza docenti italiani: "Insegnano relativamente male"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016