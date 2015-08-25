Loading...

Taipei, dipinto Paolo Porpora bucato da visitatore: danno artistico ed economico

25/08/2015

Quando si visita una mostra bisogna sempre fare attenzione ai movimenti che si fanno, in quanto c'è il rischio di fare seri danni. Lo sa bene un 12enne taiwanese che ha messo il piede in fallo ed ha rovinato una tela che vale oltre un milione di dollari

    Il 12enne stava visitando una mostra a Taipei, dove sono allestite anche molte opere realizzate da grandi artisti italiani. A un certo punto, il ragazzo ha incespicato, bucato un'opera del '600 realizzata da Paolo Porpora. Oltre al danno artistico c'è anche quello economico, visto che il valore della tela si aggira sul milione e mezzo di dollari. Gli organizzatori della mostra non si faranno risarcire dai parenti del minorenne, visto che il dipinto, intitolato "Fiori", è assicurato. Comunque, sarà molto difficile restaurarlo. Pensate se il 12enne fosse inciampato dinanzi a un'autoritratto di Leonardo Da Vinci, presente nella mostra, che vale oltre 200 milioni di dollari.
Belen Rodriguez nel cast di "Don Matteo": lavorazione a Spoleto

Roma: incidente a Piazza del Popolo, furgone investe 5 persone. Morta 60enne

