Nokia HERE Maps stuzzica Mercedes e Audi: aziende tedesche pronte all'acquisto

Mercedes, Audi ed altro colossi automobilistici tedeschi sarebbero intenzionati ad acquistare HERE Maps di Nokia, ovvero mappe considerate fondamentali nell'ambito dell'automotive.

I 'giganti' vogliono evitare, insomma, di farsi imporre dettami insopportabili dai colossi della Silicon Valley, Apple e Google in primis. Secondo le prime indiscrezioni, la trattativa tra Nokia e aziende tedesche è quasi conclusa. A Nokia e Baidu, però, andrebbe solo una minima quota della proprietà; la maggioranza andrà ai big tedeschi.

Tra i possibili acquirenti delle mappe HERE Maps di Nokia c'è anche Facebook. Sono solo voci di corridoio, però. Attualmente il social network in blu si limita solo ad usare tali mappe.