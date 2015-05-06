Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Nokia HERE Maps stuzzica Mercedes e Audi: aziende tedesche pronte all'acquisto

Redazione Avatar

di Redazione

06/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Mercedes, Audi ed altro colossi automobilistici tedeschi sarebbero intenzionati ad acquistare HERE Maps di Nokia, ovvero mappe considerate fondamentali nell'ambito dell'automotive.

I 'giganti' vogliono evitare, insomma, di farsi imporre dettami insopportabili dai colossi della Silicon Valley, Apple e Google in primis. Secondo le prime indiscrezioni, la trattativa tra Nokia e aziende tedesche è quasi conclusa. A Nokia e Baidu, però, andrebbe solo una minima quota della proprietà; la maggioranza andrà ai big tedeschi.

Tra i possibili acquirenti delle mappe HERE Maps di Nokia c'è anche Facebook. Sono solo voci di corridoio, però. Attualmente il social network in blu si limita solo ad usare tali mappe.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Marco Mengoni sceglie Mantova per data zero Mengoni Live 2015

Articolo Successivo

Roma, migranti con scabbia e tubercolosi fuggono da campo profughi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022