Roma, pauroso incidente stradale in via Casilina: scontro frontale

Redazione Avatar

di Redazione

09/03/2015

Pauroso incidente stradale, la scorsa notte, a Roma. Due donne, una straniera e un'italiana hanno perso la vita. Una terza, invece, versa in gravi condizioni all'ospedale.

Secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra due auto. I vigili del fuoco, subito accorsi sul posto, hanno impiegato oltre un'ora per tirare i fuori le vittime e la donna ferita. Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso al transito dei veicoli.

Gli uomini della Polizia municipale stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del tremendo incidente.

Redazione

Redazione

