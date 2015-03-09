Loading...

Arbitro Luca Colosimo è morto: vittima di pauroso incidente stradale

09/03/2015

Lutto nel mondo del calcio. La scorsa notte è morto l'arbitro Luca Colosimo, rimasto vittima di un pauroso incidente stradale verificatosi tra Borgaro e Venaria.

L'arbitro 30enne stava rincasando dopo aver diretto la partita di Lega Pro tra Spal e Prato, a Ferrara, e improvvisamente la sua Fiat Punto ha urtato violentemente contro il guard rail. L'impatto è stato così violento che il motore si è staccato ed è finito sulla strada.

Colosimo è stato trasportato subito in ospedale dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Si dovranno accertare i motivi dell'incidente. Perché la Fiat Punto si è schiantata contro il guard rail?

