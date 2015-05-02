Loading...

Roma, rissa degenera davanti a discoteca: due feriti

02/05/2015

Maxi rissa, la scorsa notte, nella periferia romana. Un gruppo di ragazzi hanno iniziato ad insultarsi e picchiarsi dinanzi a una discoteca in via dei Ruderi di Torrenova. L'intervento della Polizia ha indotto i ragazzi a fuggire.

Tutto sembrava finito, invece qualche ora dopo l'episodio un ragazzo si presenta al Policlinico Casilino con una ferita d'arma da fuoco alla spalla. Ha detto ai medici che, mentre era in auto, è stato affiancato da una moto con a bordo due uomini che gli hanno sparato. Un'ora dopo, un 14enne arriva al Policlinico Tor Vergata, anche lui con una ferita simile alla spalla. Il minorenne aveva trascorso la serata nella discoteca dinanzi alla quale era scaturita la rissa.

I poliziotti hanno iniziato ad indagare sulla vicenda.

