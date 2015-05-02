Ben E. King ci ha lasciati: 'pilastro' del soul, cantò con Dallara

Se n'è andato un grande esponente del mondo del soul: Ben E. King. L'artista è conosciuto in tutto il mondo per aver scritto successi indimenticabili come "Stand by me", "Spanish Harlem" e "There goes my baby". La triste notizia è stata riportata dall'Associated Press.

King, classe 1938, nacque in South Carolina ma visse ad Harlem, luogo che amava più di ogni altra cosa. L'artista calcò anche il palco del Festival di Sanremo: era il 1964 quando cantò "Come potrei dimenticarti" con Tony Dallara.