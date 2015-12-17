Home Home Roma, spari in bar Trastevere: psicolabile ricoverato al Fatebenefratelli

di Redazione 17/12/2015

Agitazione e panico, ieri, in un bar di Trastevere, storico rione di Roma, dove un uomo è entrato ed ha iniziato a sparare in aria. Gli avventori del bar sono subito usciti per la paura di essere colpiti I proprietari del bar conoscono quell'uomo, che ha disturbi psichici. Mai, però, quest'ultimo aveva compiuto un gesto simile. Le persone che si trovavano nel bar di piazza Sonnino non avrebbero mai immaginato che quell'uomo avrebbe iniziato a fare fuoco. La Polizia è subito arrivata in piazza Sonnino ed ha bloccato lo psicolabile, portandolo nel vicino ospedale Fatebenefratelli, dove tra l'altro si trova lo psichiatra che lo segue da tempo. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo instabile psichicamente aveva in mano una scacciacani. Dopo aver fatto fuoco si è dato alla fuga. I poliziotti, però, lo hanno rintracciato subito, portandolo in ospedale. In una tasca del suo giaccone c'era ancora la scacciacani con cui aveva spaventato i clienti del bar. Il neurolabile, secondo le prime informazioni, vive in un appartamento non molto distante dal bar di piazza Sonnino. Gli agenti hanno perquisito la casa ed hanno scoperto molte armi, munizioni e spade. Pare che l'uomo sia un grande appassionato per le armi da fuoco e bianche. E' inammissibile che un soggetto psichicamente instabile sia in possesso di armi, visto che rappresenta un vero pericolo. Ovviamente, i poliziotti hanno sequestrato tutte le armi presenti nella casa dell'uomo, che è stato denunciato per il reato di esplosioni pericolose. Il rione Trastevere, un mese fa, è stato teatro di un episodio inquietante: un cadavere di un clochard è stato trovato appeso a una grata, in via Garibaldi. L'ipotesi più attendibile è quella del suicidio. A Trastevere non è difficile vedere senzatetto; anzi ce ne sono molti. Sul caso, comunque, stanno ancora indagando gli agenti del Commissariato Trastevere.

