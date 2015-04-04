Roma, tassista furioso rompe femore ad anziano: denunciato

Un 65enne è stato pestato a sangue da un tassista 37enne. E' successo ieri a Roma, a pochi metri da via Veneto. Il motivo? Il tassista ha trovato l'auto dell'anziano posteggiata nell'area riservata ai taxi.

In realtà, il 65enne aveva parcheggiato la sua auto in tale zona per recarsi in farmacia ed acquistare vari medicinali per suo figlio, un ragazzo Down. Il 37enne si è avvicinato all'anziano e lo ha steso a terra con un pugno; poi si è dato alla fuga.

Alcuni testimoni hanno subito chiamato i poliziotti che, nell'arco di pochi minuti, hanno trovato il tassista violento, denunciandolo per lesioni gravi. Il 65enne è stato subito trasportato in ospedale: ha riportato la rottura del femore e diverse ferite su tutto il corpo.