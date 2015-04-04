Roma, tassista furioso rompe femore ad anziano: denunciato
di Redazione
04/04/2015
Un 65enne è stato pestato a sangue da un tassista 37enne. E' successo ieri a Roma, a pochi metri da via Veneto. Il motivo? Il tassista ha trovato l'auto dell'anziano posteggiata nell'area riservata ai taxi.
In realtà, il 65enne aveva parcheggiato la sua auto in tale zona per recarsi in farmacia ed acquistare vari medicinali per suo figlio, un ragazzo Down. Il 37enne si è avvicinato all'anziano e lo ha steso a terra con un pugno; poi si è dato alla fuga.
Alcuni testimoni hanno subito chiamato i poliziotti che, nell'arco di pochi minuti, hanno trovato il tassista violento, denunciandolo per lesioni gravi. Il 65enne è stato subito trasportato in ospedale: ha riportato la rottura del femore e diverse ferite su tutto il corpo.
Articolo Precedente
Microsoft compie 40 anni, Bill Gates ringrazia dipendenti
Articolo Successivo
Christian Fernandez è in Spagna: scomparso giovedì scorso
Redazione