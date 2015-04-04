Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma, tassista furioso rompe femore ad anziano: denunciato

Redazione Avatar

di Redazione

04/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un 65enne è stato pestato a sangue da un tassista 37enne. E' successo ieri a Roma, a pochi metri da via Veneto. Il motivo? Il tassista ha trovato l'auto dell'anziano posteggiata nell'area riservata ai taxi.

In realtà, il 65enne aveva parcheggiato la sua auto in tale zona per recarsi in farmacia ed acquistare vari medicinali per suo figlio, un ragazzo Down. Il 37enne si è avvicinato all'anziano e lo ha steso a terra con un pugno; poi si è dato alla fuga.

Alcuni testimoni hanno subito chiamato i poliziotti che, nell'arco di pochi minuti, hanno trovato il tassista violento, denunciandolo per lesioni gravi. Il 65enne è stato subito trasportato in ospedale: ha riportato la rottura del femore e diverse ferite su tutto il corpo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Microsoft compie 40 anni, Bill Gates ringrazia dipendenti

Articolo Successivo

Christian Fernandez è in Spagna: scomparso giovedì scorso

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016