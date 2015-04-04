Christian Fernandez è in Spagna: scomparso giovedì scorso

Si trova in Spagna ed è insieme al padre Christian Fernandez, il bimbo che aveva fatto perdere le sue tracce da Brescia giovedì scorso.

Il ragazzino stava giocando in un giardino pubblico e, improvvisamente, è comparso il padre. I due si sono recati ad Alicante (Spagna), dove vive il padre.

I giudici avevano affidato Christian al padre ma, due anni fa, la madre cubana era riuscita a portare il minore in Italia. Per tale gesto, la donna venne indagata per sottrazione di minore.