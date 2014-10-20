Roma, The St Regis Grand Hotel acquistato da sceicco Hamad bin Jassim Al Thani
di Redazione
20/10/2014
Bel colpo della Constellation Hotels Holding, appartenente al ricchissimo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, visto che ha comprato il lussuoso hotel di lusso The St Regis Grand Hotel di Roma.
Lo sceicco, secondo le ultime informazioni, sborserà ben 110 milioni di euro. La notizia è contenuta in una nota diffusa dallo studio legale Hogan Lovells, che ha curato l'affare per conto dell'acquirente.
Il financial advisor dell'operazione è stato Bnp Paribas.
Articolo Precedente
Perugia, quattro trapianti di rene eseguiti presso azienda ospedaliera locale
Articolo Successivo
Facebook batte YouTube per quantità di video osservati da utenti
Redazione