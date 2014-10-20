Loading...

Perugia, quattro trapianti di rene eseguiti presso azienda ospedaliera locale

20/10/2014

Ben 30 operatori sanitari hanno lavorato alacremente presso l'azienda ospedaliera di Perugia, effettuando 4 trapianti di rene.

Uno dei pazienti è una donna che vive in provincia di Perugia, che ha ricevuto un rene da un donatore attraverso un ospedale di Torino. L'organo è giunto a destinazione con un volo di linea Torino-Roma e successivamente con un'autoambulanza partita da Perugia. Le altre tre persone che hanno ricevuto un rene vivono in Umbria ed hanno un'età compresa tra i 52 e 64 anni.

