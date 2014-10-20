Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Facebook batte YouTube per quantità di video osservati da utenti

Redazione Avatar

di Redazione

20/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Facebook batte YouTube, colosso dei video online, sul campo della quantità dei filmati visti negli Stati Uniti.

In base ai dati diffusi da comScore lo scorso agosto, il social network in blu avrebbe fatto registrare ben un miliardo di visualizzazioni in più, rispetto a YouTube.

Qual è il motivo del sorpasso? Beh, molti pensano che tutto dipenda dalla nuova funzione 'auto-play', presentata neanche un anno fa da Facebook, che fa avviare automaticamente la riproduzione dei video sul social network, senza che la persone debba fare clic.

Pare che, da maggio a luglio, le visualizzazioni di video su Facebook siano aumentate del 50%. Bella soddisfazione per Mark Zuckerberg.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, The St Regis Grand Hotel acquistato da sceicco Hamad bin Jassim Al Thani

Articolo Successivo

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: affiatatissimi anche nel lavoro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022