Facebook batte YouTube per quantità di video osservati da utenti
di Redazione
20/10/2014
Facebook batte YouTube, colosso dei video online, sul campo della quantità dei filmati visti negli Stati Uniti.
In base ai dati diffusi da comScore lo scorso agosto, il social network in blu avrebbe fatto registrare ben un miliardo di visualizzazioni in più, rispetto a YouTube.
Qual è il motivo del sorpasso? Beh, molti pensano che tutto dipenda dalla nuova funzione 'auto-play', presentata neanche un anno fa da Facebook, che fa avviare automaticamente la riproduzione dei video sul social network, senza che la persone debba fare clic.
Pare che, da maggio a luglio, le visualizzazioni di video su Facebook siano aumentate del 50%. Bella soddisfazione per Mark Zuckerberg.
