Roma, Turisti Inglesi Sorpresi in Fontana delle Naiadi: Denunciati

Roma, Turisti Inglesi Sorpresi in Fontana delle Naiadi: Denunciati

di Redazione 27/09/2015

Quello che spesso ci stupisce e ci fa indignare è che molti stranieri recriminano agli italiani di essere un popolo di incivili. Beh, prima di criticare gli altri, molti stranieri dovrebbero prima comportarsi civilmente. Come si può fare la morale agli altri se si assumono comportamenti deprecabili? Stamane, a Roma, sei turisti inglesi completamente ubriachi, dopo essersi spogliati sono entrati nella fontana delle Naiadi, a Piazza della Repubblica. Sebbene fosse molto presto, diverse persone hanno osservato la scena ed hanno subito avvisato la Polizia. Gli agenti, subito arrivati a Piazza della Repubblica, hanno denunciato i sei inglesi, 4 uomini e 2 donne, di età compresa tra i 25 e i 49 anni. Tutti dovranno rispondere di atti osceni in luogo pubblico. I poliziotti, coordinati da Antonio Pignataro, hanno notato i sei inglesi completamente nudi all'interno della Fontana delle Naiadi e li hanno esortati a rivestirsi immediatamente. I turisti hanno obbedito e poi sono stati portati in Commissariato. Gli inglesi, oltre alla denuncia per atti osceni in luogo pubblico, sono stati sanzionati per essere entrati nella celebre fontana di Piazza della Repubblica. Non è la prima volta, purtroppo, che stranieri si immergono nelle fontane romane. Lo scorso luglio, ad esempio, diversi turisti americani sono stati immortalati mentre facevano il bagno nella storica fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. I monumenti di Roma e delle città d'arte italiane sono spesso deturpati dagli stranieri. Secondo voi questa è civiltà? Siamo noi italiani gli incivili? Forse, ma quelli che spesso ci criticano dovrebbero riflettere sul comportamento dei loro connazionali all'estero.

