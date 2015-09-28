Home Cronaca Roma, Commesso Molestava Clienti: Denunciato per Tentata Violenza Sessuale

di Redazione 28/09/2015

Un commesso romano 37enne importunava pesantemente le donne che entravano nel negozio ma, finora, nessuna aveva avuto il coraggio di denunciare l'uomo. Ci ha pensato, nelle ultime ore, la madre di un bimbo Secondo le prime indiscrezioni, il 37enne impiegato in un negozio di prodotti per bimbi, a Roma, faceva numerosi complimenti alle clienti. Spesso, però, gli apprezzamenti erano eccessivi, rasentando le molestie. Una donna, qualche giorno fa, era entrata nel negozio per fare acquisti. Il commesso maniaco ha iniziato a farle complimenti, chiedendole anche il numero di telefono. All'uscita la donna è stata seguita dal 37enne e, mentre stava mettendo le buste dentro la sua auto, l'uomo si è abbassato i pantaloni ed ha preso la mano della donna, forse per metterla sulle sue 'parti intime'. La donna, sconcertata, è subito fuggita con la sua auto. Il giorno dopo la vittima delle molestie ha avuto il coraggio di denunciare l'episodio agli agenti del commissariato Colombo. I poliziotti, allora, hanno seguito la donna fino al negozio, osservando attentamente il comportamento del commesso. Quest'ultimo ha iniziato nuovamente a farle apprezzamenti pesanti, seguendola poi fino alla sua auto, stavolta per chiederle scusa per il gesto del giorno precedente. A quel punto sono entrati in azione gli agenti in borghese, a cui l'uomo ha confermato tutto quello che aveva rivelato la donna. I poliziotti hanno subito condotto il maniaco in commissariato e l'hanno denunciato per tentata violenza sessuale. In passato, diverse clienti del negozio in cui lavora il commesso molestatore avevano segnalato al responsabile il nauseante comportamento dell'uomo.

