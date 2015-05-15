Loading...

Ruba cibo dai bidoni della spazzatura di un supermercato: assolto

15/05/2015

Un uomo nel Regno Unito è stato accusato di aver rubato del cibo dai bidoni della spazzatura di un supermercato Tesco, ma è stato assolto dai giudici, che hanno riconosciuto come egli l'avesse fatto solo per sfamare i figli. Ad incastrare Paol e Kerry Barker, era stata una telecamera a circuito chiuso, che aveva immortalato l'uomo mentre rubava dalla spazzatura dei prodotti alimentari di prima necessità; prodotti che le indagini hanno dimostrato avere un bassissimo valore economico! Durante il dibattimento i due hanno spiegato di trovarsi in condizioni economiche disastrose e che dopo giorni di digiuno, nei quali non mangiavano nulla, destinando le poche scorte alimentari ai figli, disperati, avevamo deciso di compiere il gesto estremo, non avendo il coraggio di rubare dagli scaffali del supermercato. Il direttore del negozio, visionate le telecamere, aveva deciso di sporgere denuncia contro l'uomo, che è però stato assolto. Michela Galli
Articolo Precedente

Fedez querela Facci per diffamazione: "Proverò falsità articoli"

Articolo Successivo

Cannes, applausi per Matteo Garrone: "Il Racconto dei racconti" emoziona

