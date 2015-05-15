Fedez querela Facci per diffamazione: "Proverò falsità articoli"

Il rapper milanese Fedez ha querelato il giornalista Facci dopo che quest'ultimo ha pubblicato un articolo intitolato: "Fedez parla di libertà d'espressione e querela. Non per onore, per soldi"

Querela legata alle ingiurie ricevute

Fedez ha così giustificato la scelta di querelare Facci: "La notizia vera è che se quereli Libero loro ti mettono in prima pagina! Tutti i giornalisti che settimana scorsa mi accusavano di essere una delle cause dell'arrivo del Black Bloc, di essere un istigatore dei violenti e in alcuni casi espriemevano la volontà di volermi prendere a schiaffi oggi piangono nascondendosi dietro la libertà d'espressione, quando io per aver espresso un'opinione non conforme alla loro mi sono dovuto subire lo squadrismo mediatico basato su una totale campagna denigratoria e disinformativa. Siamo nell'assurdo".

Il rapper ha aggiunto che per dimostrare la falsità degli articoli sfrutterà l'unico mezzo concesso da una società civile, ovvero la querela per diffamazione e minacce.