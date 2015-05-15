Cannes, applausi per Matteo Garrone: "Il Racconto dei racconti" emoziona
di Redazione
15/05/2015
Cannes encomia Matteo Garrone. Standing ovation di 7 minuti per il regista italiano
Il "Racconto dei racconti" entusiasma pubblico
Matteo Garrone ha fatto centro ancora una volta. Ieri, a Cannes, il pubblico ha applaudito per 7 minuti dopo la proiezione del suo nuovo film "Il Racconto dei racconti". Non sono mancate le risate, come ad esempio durante l'episodio "La Pulce".
Assieme a Garrone, a Cannes, c'era il cast de "Il Racconto dei racconti" al completo. Presenti attori del calibro di Vincent Cassel, Salma Hayek e Toby Jones.
La standing ovation a Garrone dà orgoglio anche all'Italia, che si conferma nazione che 'sforna' anche grandi cineasti. Complimenti Matteo!
