Ruby, Polanco vuole essere ascoltata da Ilda Boccassini

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2015

Rieccoci a parlare del caso Ruby. Stavolta la protagonista è Marjsthell Polanco, una giovane e fascinosa ragazza che partecipava ai celeberrimi festini nella villa di Arcore dell'ex premier Silvio Berlusconi.

La Polanco ha inviato una missiva al pm Ilda Boccassini in quanto vuole essere ascoltata riguardo al caso Ruby. La lettera è forse giunta in Procura antecedentemente alle perquisizioni avvenute martedì scorso nelle case di circa 20 ragazze.

Silvio Berlusconi, secondo gli inquirenti, avrebbe permesso a tante ragazze di soggiornare in diversi suoi immobili, tra cui la Torre Velasca, grosso grattacielo nei pressi del Duomo di Milano.

