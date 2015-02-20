Farmaco a base di staminali ridona vista a pazienti con ustioni cornea

Un potente farmaco a base di staminali aiuterà molte persone che hanno perso la vista a causa di ustioni della cornea. Il medicinale è frutto della partnership tra Chiesi Farmaceutici Spa e il Centro Medicina Rigenerativa "Stefano Ferrari" di Unimore.

Holoclar è il primo farmaco a base di staminali autorizzato in Occidente. "Holoclar è in assoluto il primo prodotto di terapie avanzate a base di cellule staminali approvato e formalmente registrato nel mondo occidentale. Questo primato ci dimostra che la partnership tra pubblico e privato non solo è possibile, ma è anche la sola vincente in un campo complesso come quello delle cellule staminali, in particolare autologhe, e della medicina rigenerativa. Holostem si pone ora come business model internazionale per portare in clinica i risultati della ricerca scientifica in questo campo", ha affermato Andrea Chiesi, direttore R&D Portfolio Management di Chiesi Farmaceutici S.p.A. e Ceo di Holostem Terapie Avanzate.