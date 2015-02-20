Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ucraina, tregua barcolla: scontri tra separatisti filorussi e soldati governativi

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sebbene in Ucraina, lo scorso 15 febbraio, sia scattato il cessate il fuoco a seguito di diversi accordi, si sono registrati, nelle ultime ore, diversi scontri tra separatisti filorussi e i militari del governo ucraino.

Separatisti e soldati ucraini si accusano vicendevolmente: i primi sostengono che è stato il governo di Kiev ad attaccare in diverse aree residenziali di Donetsk; i secondi accusano i filorussi di aver attaccato almeno 50 volte nella zona di Mariupol con razzi, cannoni e mezzi armati.

Insomma, la tregua in Ucraina è alquanto vacillante.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ruby, Polanco vuole essere ascoltata da Ilda Boccassini

Articolo Successivo

Tifosi Feyenoord indegni a Roma, club: "Prendiamo le distanze"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016