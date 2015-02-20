Ucraina, tregua barcolla: scontri tra separatisti filorussi e soldati governativi
di Redazione
20/02/2015
Sebbene in Ucraina, lo scorso 15 febbraio, sia scattato il cessate il fuoco a seguito di diversi accordi, si sono registrati, nelle ultime ore, diversi scontri tra separatisti filorussi e i militari del governo ucraino.
Separatisti e soldati ucraini si accusano vicendevolmente: i primi sostengono che è stato il governo di Kiev ad attaccare in diverse aree residenziali di Donetsk; i secondi accusano i filorussi di aver attaccato almeno 50 volte nella zona di Mariupol con razzi, cannoni e mezzi armati.
Insomma, la tregua in Ucraina è alquanto vacillante.
Articolo Precedente
Ruby, Polanco vuole essere ascoltata da Ilda Boccassini
Articolo Successivo
Tifosi Feyenoord indegni a Roma, club: "Prendiamo le distanze"
Redazione