Russia, ufficiale estone Eston Kohver condannato per spionaggio

di Redazione 20/08/2015

Eston Kohver, ufficiale della Polizia estone, è stato condannato a 16 anni di reclusione da un tribunale russo. L'uomo è accusato di spionaggio, attraversamento illegale del confine di Stato e contrabbando di armi L'arresto di Kohver risale al settembre scorso, quando venne trovato in Russia, a qualche chilometro dal confine con l'Estonia, con indosso una pistola, 5.000 euro, diversi apparecchi di registrazione e diversi cellulari. Il governo estone sostiene che Eston Kohver venne preso in Estonia e condotto con la forza in Russia. “Il rapimento di Eston Kohver il 5 settembre dello scorso anno fu un atto illegale, e allo stesso modo è illegale tutto il processo che ne è conseguito. Continueremo a chiedere il rilascio immediato di Eston Kohver: lo chiederemo noi, e lo chiederemo insieme ai nostri partner" ha dichiarato il ministro degli Esteri estone. La decisione del tribunale russo ha fatto indignare l'Ue. Federica Mogherini, Alto rappresentante per la Politica estera Ue ha sottolineato in una nota diffusa recentemente, di "sequestro" e "detenzione illegale" dell'ufficiale estone, nonché di "una chiara violazione del diritto internazionale". Il governo estone ha asserito che Eston stava compiendo accertamenti, in Estonia, su un giro in cui erano invischiati diversi 007 russi. Qualche mese fa, l'Estonia aveva chiesto aiuto alla comunità internazionale per il comportamento oltraggioso della Russia. L'ambasciata statunitense in Estonia è in ansia per questa vicenda ed ha chiesto alla Russia di "far tornare Kohver a casa sano e salvo". Toavi Roivas, premier estone, ha affermato: "Tutto il processo è stato una farsa e l'Estonia farà il possibile perché la Russia liberi Eston Kohver". La nota diffusa dalla Mogherini continua così: "Kohver è stato privato del diritto ad un processo imparziale, non ci sono state udienze pubbliche sul caso e al console estone non è stato permesso di essere presente alle udienze. La Ue chiede alla Russia di rispettare gli obblighi internazionali, di rilasciare immediatamente Kohver e garantire il suo ritorno in sicurezza in Estonia". Kohver, lo ricordiamo, venne arrestato lo scorso 5 settembre, dopo la visita del presidente Usa Obama a Tallin. L'inquilino della Casa Bianca ribadì l'impegno Usa e della Nato contro il dinamismo militare della Russia.

