Parigi, Città delle Scienze in fiamme: incendio domato in sei ore

di Redazione 20/08/2015

Città della Scienza in fiamme, a Parigi. Tanti vigili del fuoco in azione per domare il rogo che è scoppiato in una zona chiusa al pubblico perché erano in corso diversi lavori Non è entrato in funzione il sistema anti-incendio perché, come detto, nell'area erano in corso lavori. Le fiamme si sono immediatamente propagate nelle sale dove solitamente vengono allestite mostre e quelle del cinema. Il portavoce dei pompieri ha dichiarato che due vigili del fuoco sono rimasti feriti in modo lieve; altri, invece, intossicati dal fumo. Alla fine, dopo 6 ore, il rogo parigino è stato domato dai vigili del fuoco. Bernard Cazeneuve, ministro dell'Interno francese, ha scritto su Twitter: "L'incendio alla Cité de la Science di Parigi, nel parco della Villette, è stato domato dopo 6 ore di lotta". Il ministro ha elogiato i 120 vigili del fuoco che, senza remore, hanno domato l'incendio come dei veri eroi. L'incendio nella Città della Scienza è scoppiato la scorsa notte, alle 2.30 (ora locale). La Cité des sciences nasce a nord di uno dei più famosi parchi di Parigi, il Parco della Villette. La location, particolare e hi-tech, permette ai visitatori di ammirare le scienze e le tecniche del mondo odierno. Tanti spettacoli, parchi, mostre e itinerari per bimbi, nonché conferenze e una bellissima biblioteca multimediale. Certo, la Cité des sciences et de l'industrie è un posto bello ma difficilmente visitabile solamente in un giorno. La Città della Scienza e dell'Industria fu voluta dal presidente Giscard d'Estaing e poi inaugurata il 13 marzo 1986 dal successore François Mitterrand.

