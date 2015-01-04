Saldi invernali, Codacons: "Anticipazione è misura inutile"

Il Codacons è scettico sull'effetto positivo dell'anticipazione dei saldi invernali, sottolineando: "L'anticipazione dei saldi invernali al 3 gennaio è una misura inutile, che non influirà in alcun modo sugli acquisti degli italiani per gli sconti di fine stagione".

"Le famiglie arrivano all'avvio degli sconti di fine stagione col portafogli già svuotato dalle spese per le feste natalizie e di fine anno. Anticipare di qualche giorno i saldi non influirà sulla capacità di spesa dei cittadini, il cui budget da dedicare agli sconti stagionali è sempre più risicato", ha detto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.

Secondo alcune informazioni raccolte dal Codacons, il trend dei prossimi saldi non sarà positivo: si registrerà, nelle vendite, un -8% rispetto a un anno fa. La spesa media che affronterà ciascun nucleo familiare non sarà superiore a 184 euro.

"Allo stato attuale solo il 35% delle famiglie italiane prevede di fare qualche acquisto durante i saldi, mentre numerosi sono i negozi che già in questi giorni hanno avviato saldi mascherati, attraverso l'invio di messaggi e mail ai consumatori con promozioni personalizzate e sconti praticati direttamente alla clientela in fase di acquisto negli esercizi", ha aggiunto il Codacons.