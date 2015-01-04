Roma, attentato incendiario nell'ufficio di Mirko Coratti: scoppio fortissimo

Deflagrazione, la scorsa notte, nell'ufficio politico di Mirko Coratti, ex presidente dell'Assemblea capitolina, invischiato nella vicenda Mafia Capitale.

Lo scoppio è avvenuto verso le 3. Non si sa ancora, ovviamente, chi è entrato nell'ufficio in via della Bufalotta, a Roma, ed ha provocato una potente deflagrazione che, secondo le ultime informazioni, ha determinato la distruzione della serranda esterna e, addirittura, dei vetri di vari appartamenti attigui.

L'episodio ha causato solo danni. Nessun ferito. Le forze dell'ordine hanno individuato del liquido infiammabile nel locale, probabilmente usato per provocare lo scoppio. Danneggiate anche diverse auto parcheggiate davanti al locale.

Il rumore è stato così forte che è stato sentito anche in altri quartieri. Ricordiamo che Mirko Coratti si è autosospeso dal suo incarico.