Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bergamo, marocchina uccide uomo: "Non voleva sposarmi più"

Redazione Avatar

di Redazione

04/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Non voleva più sposarla e, accecata dall'ira, ha preso un coltello e l'ha ucciso. E' successo 3 giorni fa a Trescore Balneario (Bergamo), in una camera d'albergo.

La protagonista di questa storia di cronaca nera è la 36enne Rahma El Mazouzi, originaria del Marocco. La vittima, anch'essa marocchina, si chiamava Hassan Mahsouri, 30 anni.

La donna ha confessato al pm di aver ucciso il 30enne perché le aveva promesso di sposarla ma, in seguito, ci aveva ripensato. La marocchina, dopo l'omicidio, è stata ricoverata presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Alzano.

"Aveva promesso di sposarmi, ma poi si è rifiutato", ha rivelato la marocchina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Twitter presenta "mentre eri via": funzione per chi non vuole perdersi nulla

Articolo Successivo

Saldi invernali, Codacons: "Anticipazione è misura inutile"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016