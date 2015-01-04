Bergamo, marocchina uccide uomo: "Non voleva sposarmi più"

Non voleva più sposarla e, accecata dall'ira, ha preso un coltello e l'ha ucciso. E' successo 3 giorni fa a Trescore Balneario (Bergamo), in una camera d'albergo.

La protagonista di questa storia di cronaca nera è la 36enne Rahma El Mazouzi, originaria del Marocco. La vittima, anch'essa marocchina, si chiamava Hassan Mahsouri, 30 anni.

La donna ha confessato al pm di aver ucciso il 30enne perché le aveva promesso di sposarla ma, in seguito, ci aveva ripensato. La marocchina, dopo l'omicidio, è stata ricoverata presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Alzano.

"Aveva promesso di sposarmi, ma poi si è rifiutato", ha rivelato la marocchina.