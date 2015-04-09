Salvini replica a Boldrini e Vaticano: "C'è ipocrisia e gente che ci guadagna"

Matteo Salvini replica alle accuse della Boldrini e del Vaticano in merito alle sue dichiarazioni forti sui campi rom. "Bisogna radere al suolo i campi rom", aveva asserito il leader del Carroccio, scatenando un putiferio.

"C’è ipocrisia e gente che ci guadagna. Io ho detto quello che pensa il 95% degli italiani e gli immigrati perbene... Nel 2015 ci vogliono diritti e dovere uguali per tutti. Bisogna tutelare migliaia di bambini ridotti in schiavitù. Chi non è cittadino italiano deve tornare al paese da cui è arrivato. La sentenza Ue ha rotto le scatole, questa Europa non ci serve", ha affermato Salvini, aggiungendo poi: "Non prendo lezioni di generosità dalle Boldrini di turno, qualcuno sta scherzando col fuoco".