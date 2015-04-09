Loading...

Madonna, video "Ghosttown" su Vevo: scenario apocalittico

09/04/2015

E' arrivato sul canale Vevo il video di "Ghosttown", singolo estratto dall'album "Rebel Heart" di Madonna.

"Rebel Heart", lo ricordiamo, è il 13esimo disco di Madonna ed è uscito lo scorso marzo. La popstar, nel video, cammina in strade desolate. C'è tristezza e solitudine in un mondo dilaniato da terribili e delelterie armi. Alla fine della clip, però, si vede un bebè, simbolo della rinascita. Dopo aver toccato in fondo non si può che risorgere.

A breve Madonna si esibirà in diverse città, nell'ambito del suo tour. Tappa anche a Torino.

