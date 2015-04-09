Subiaco, scoperti medici assenteisti: divieto di dimora

L'assenteismo è una brutta piaga italiana che fa male allo Stato e a tutti i cittadini. A Subiaco, in provincia di Roma, sono finiti in manette due medici legali e tre dipendenti con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato.

I carabinieri, dopo numerosi accertamenti, hanno scoperto i reati perpetrati dai 3 ai danni della Asl di Subiaco. Per i 2 medici è stata disposta la misura del divieto di dimora a Subiaco; i 3 dipendenti, invece, sono finiti in prigione.