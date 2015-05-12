Salvini visita Garbatella: Claudio Amendola presente

Alla fine, il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ha visitato la Garbatella, storico quartiere romano, dove era presente anche l'attore Claudio Amendola, protagonista della serie tv "I Cesaroni", ambientata proprio in tale luogo. E' stato il consigliere municipale Andrea Baccareli a chiedere a Salvini di visitare la Garbatella, criticando invece l'ipocrisia di Amendola che verrebbe nel celebre quartiere romano solo per girare le scene de "I Cesaroni", senza considerare i mille problemi della zona.

"Rimango veramente stupito da quante energie ‘mentali’ ed economiche certa sinistra romana ed i soliti ambienti antagonisti stiano investendo per tentare di arginare in città il consenso politico di Salvini e nascondere, di conseguenza, l’evidente fallimento dell’amministrazione Marino e Catarci. Oggi la risposta migliore a queste provocazioni, alla sinistra più estrema, ai soliti centri sociali ed allo stesso Claudio Amendola, sono i commenti della gente normale e non mi riferisco certo a quei personaggi faziosamente selezionati per minacciare più o meno velatamente Matteo Salvini sulle conseguenze di una visita alla Garbatella", ha asserito Baccareli.