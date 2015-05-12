Fabio e Mingo, Ricci e Mediaset li denunciano per truffa

Fabio e Mingo, i due inviati di Striscia la Notizia, sono stati sospesi e, nelle ultime ore, si è appreso che sono indagati perché avrebbero realizzato un servizio falso.

I due inviati pugliesi, quindi, dopo aver ricevuto il benservito dal patron di Striscia, Antonio Ricci, si sono ritrovati iscritti nel registro degli indagati per simulazione di reato. Il servizio falso sarebbe stato mandato in onda un paio d'anni fa. Ricci e Mediaset avrebbero già denunciato per truffa Fabio e Mingo.

Ricordiamo che fu proprio il Gabibbo, in diretta, ad annunciare il licenziamento di Fabio e Mingo: "Cari spettatori, parliamo di Fabio e Mingo e della loro redazione, abbiamo acclarato che il caso di qualche tempo fa del falso avvocato era una messa in scena. Forse i panni sporchi si lavano in famiglia, ma siete voi la nostra famiglia". I due inviati, irritati, replicarono così al Gabibbo: "Ci siamo sempre prodigati per rendere al meglio la nostra prestazione di attori nell’ambito dei servizi, prodotti esclusivamente nel rispetto delle precise indicazioni ricevute ed assecondando sempre gli autori del programma nella scelta e nelle modalità di esecuzione dei servizi stessi".

Chissà come andrà a finire questa storia?