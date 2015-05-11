Taylor Swift innamorata di Calvin Harris: ama stare con lui

Taylor Swift si è innamorata di Calvin Harris. Lo testimonia il grande entusiasmo della cantautrice durante una performance live del noto dj.

La Swift è super impegnata nel suo tour mondiale ma ha voluto sfruttare una pausa per correre al fianco del suo amato e partecipare all'evento "102.7 KISS FM's 2015 Wango Tango". "Taylor non vuole perdere neanche un minuto che può passare con Calvin, perché ama stare con lui", ha rivelato una fonte vicina alla coppia a HollywoodLife.com.

Lo scorso 5 maggio Taylor ha iniziato il suo "1989" al Tokyo Dome; il 15 maggio, invece, si esibirà a Las Vegas. Dopo il concerto in Giappone, la 25enne non ha perso tempo ed è volata al fianco di Harris.