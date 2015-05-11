Salvini visita Garbatella: quartiere 'rosso' della Capitale

Garbatella, rinomato quartiere romano, non vuole Matteo Salvini, leader della Lega Nord. C'è molto dissenso alla Garbatella, soprattutto dopo che, a febbraio, Salvini disse: "Lo so che è pieno di coglioni, ma un volantinaggio al mercato lo vengo a fare volentieri". Sulla vicenda è intervenuto anche l'attore Claudio Amendola, che ha detto: "Le signore si stanno prodigando. Che gli facciamo mangiare per farlo sentire a suo agio? Coratelle, animelle? Lui (Salvini, ndr), che ama tanto le tradizioni popolari, apprezzerà. Oppure le buonissime verdure delle nostre campagne: potremmo usarle anche durante il comizio, magari".

"Caro Claudio, tu, nel mio quartiere di Milano sarai sempre il benvenuto. Io alla Garbatella sono stato invitato e ci andrò. Sono gli ignoranti come te con un ricco conto in banca i veri razzisti. È facile pontificare quando non si ha un problema di casa popolare, di mutuo, di disoccupazione, di mezzi pubblici insicuri", ha replicato Salvini al celebre attore romano.