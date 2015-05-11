Salvini visita Garbatella: quartiere 'rosso' della Capitale
di Redazione
11/05/2015
Garbatella, rinomato quartiere romano, non vuole Matteo Salvini, leader della Lega Nord. C'è molto dissenso alla Garbatella, soprattutto dopo che, a febbraio, Salvini disse: "Lo so che è pieno di coglioni, ma un volantinaggio al mercato lo vengo a fare volentieri". Sulla vicenda è intervenuto anche l'attore Claudio Amendola, che ha detto: "Le signore si stanno prodigando. Che gli facciamo mangiare per farlo sentire a suo agio? Coratelle, animelle? Lui (Salvini, ndr), che ama tanto le tradizioni popolari, apprezzerà. Oppure le buonissime verdure delle nostre campagne: potremmo usarle anche durante il comizio, magari".
"Caro Claudio, tu, nel mio quartiere di Milano sarai sempre il benvenuto. Io alla Garbatella sono stato invitato e ci andrò. Sono gli ignoranti come te con un ricco conto in banca i veri razzisti. È facile pontificare quando non si ha un problema di casa popolare, di mutuo, di disoccupazione, di mezzi pubblici insicuri", ha replicato Salvini al celebre attore romano.
Articolo Precedente
Sciopero medici di famiglia: studi chiusi il prossimo 19 maggio
Articolo Successivo
Roma, percorrono pista ciclabile e cadono in burrone: bimbi salvati
Redazione