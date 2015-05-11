Sciopero medici di famiglia: studi chiusi il prossimo 19 maggio

Il prossimo 19 maggio i medici di famiglia incroceranno le braccia anche e soprattutto per tutelare i pazienti. Si contesta la riforma dell'esecutivo Renzi con lo slogan "Io non vado col primo che capita. Il mio medico di famiglia lo scelgo io".

Dal motto della protesta si capisce che l'obiettivo è far riflettere sul grande ruolo del medico di base nella vita dei pazienti. La Fimmg (Federazione dei medici di famiglia) ha sottolineato che lo sciopero non è stato indetto per questioni economiche ma perché "i professionisti siano messi nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie capacità assistenziali".

Gli studi dei medici di famiglia resteranno chiusi, dunque, il prossimo 19 maggio dalle ore 8 alle ore 20.