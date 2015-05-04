Samantha Cristoforetti sorseggia caffè sulla ISS: relax e lavoro

Samantha Cristoforetti si trova sulla ISS da un po' di tempo. A breve terminerà la sua missione ma, prima di tornare sulla Terra, si è voluta concedere un 'caffè spaziale'. Non si è trattato, comunque, solo di relax: la Cristoforetti e gli altri membri dell'equipaggio hanno voluto studiare il comportamento dei liquidi in condizioni di microgravità.

Il caffè è stato realizzato con la macchinetta ISSpresso, frutto della partnership tra Argotec e Lavazza. "Un piccolo passo per una donna, un balzo gigante per il caffè", ha detto Samantha dopo aver sorseggiato la gustosa bevanda.

Felice anche Roberto Battiston, presidente dell'Asi, che ha affermato: "L'esperimento è un'opera di elevata ingegneria, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato che ha prodotto soluzioni innovative".