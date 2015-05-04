Loading...

Texas, sparatoria alla mostra su Maometto: attentatori uccisi

di Redazione

04/05/2015

Tanta paura, nelle ultime ore, a Garland, città poco distante da Dallas, in Texas. Due uomini hanno fatto fuoco dinanzi al Culwel Event Center, mentre era in corso una mostra su Maometto. Due uomini sono arrivati davanti all'ingresso con la loro auto ed hanno sparato. Un addetto alla sicurezza è rimasto ferito.

Subito i poliziotti hanno reagito, freddando i due, forse 'lupi solitari'. La mostra, organizzata dall'American Freedom Defense Initiative, concerne vignette raffiguranti Maometto realizzate in diverse nazioni del mondo. Al vincitore verranno corrisposti 10.000 dollari.

Le persone presenti nella mostra sono state evacuate; tutta l'area, invece, è stata transennata per ovvie ragioni di sicurezza.

