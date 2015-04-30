Samsung batte Apple e riconquista primato vendite: boom iPhone venduti in Cina

Samsung torna ad essere l'azienda che vende più smartphone al mondo. Il colosso coreano aveva perso il primato nel trimestre 2014, quando balzò in prima posizione Apple.

Secondo un report di Strategy Analytics Samsung detiene una quota di mercato pari al 24%; Apple, invece, non va oltre il 18%. Insomma, gli iPhone piacciono ma, alla fine, la maggioranza delle persone compra Samsung.

"Samsung continua a riscontrare difficoltà in Asia e altrove, ma la sua performance globale si è stabilizzata abbastanza da superare Apple e riguadagnare la prima posizione", hanno sottolineato gli analisti, ricordando però che in Cina, nell'ultimo anno c'è stata un'impennata di iPhone venduti. Samsung non deve riposare sugli allori, dunque.

Al terzo posto c'è Lenovo-Motorola, che detiene una quota di mercato pari al 5,4%.