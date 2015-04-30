Home Gossip Tutti pazzi per Morositas, la tinta di Belen Rodriguez

Tutti pazzi per Morositas, la tinta di Belen Rodriguez

di Redazione 30/04/2015

Color Tech Morositas, il castano liquirizia di Belen Rodriguez, fa il tutto esaurito; lanciata sul mercato da poco, la nuova collezione Cotril è infatti già un successo, anzi un super successo, grazie alla testimonial e partner del brand, Belen Rodriguez. Gossip e hairstyle, del suo cambio di look, di solo pochi mesi fa, ne hanno infatti parlato praticamente tutte le testate ed i numerosissimi selfie e scatti dei suoi profili social, hanno fatto il resto, facendo il giro del web e guadagnando migliaia di “Like” e condivisioni. Un successo che a dirla tutta ha spiazzato - probabilmente - anche l’azienda stessa, dato che le vendite della limited edition Morositas hanno registrato uno straordinario boom, che la vede mantenuta sul mercato più a lungo del previsto, con in produzione un secondo riassortimento! Il “castano chiaro liquirizia” di Belen Rodriguez, fa parte di una collezione in 4 nuances e si può fare solo ed esclusivamente nei saloni Cotril; il prossimo, aprirà l’8 giugno a Milano, in via San Marco, in partnership proprio con Belen stessa! Michela Galli

