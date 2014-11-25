Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Samsung Galaxy S6: Prezzo e informazioni

Redazione Avatar

di Redazione

25/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
download News in arrivo per quanto riguarda il nuovo Samsung Galaxy S6, come sempre l’azienda coreana non smette un minuto di aggiornarsi e di offrire caratteristiche di alto livello. Il prossimo smartphone della casa sudcoreana, verrà presentato ufficialmente al MWC di Barcellona 2015, ovviamene tutti gli appassionati Samsung vogliono sapere quando sarà disponibile in commercio e a quale prezzo. Le indiscrezioni del momento parlando di un lancio commerciale anticipato rispetto alle prospettive, infatti, la multinazionale che “sforna” smartphone senza limiti pensa alla vendita già alla fine del mese di marzo 2015.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samantha Cristoforetti: partenza perfetta, prima donna che approda sull'Iss

Articolo Successivo

Social network uguali alla tv

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022