Samsung Galaxy S6: Prezzo e informazioni
di Redazione
25/11/2014
News in arrivo per quanto riguarda il nuovo Samsung Galaxy S6, come sempre l’azienda coreana non smette un minuto di aggiornarsi e di offrire caratteristiche di alto livello. Il prossimo smartphone della casa sudcoreana, verrà presentato ufficialmente al MWC di Barcellona 2015, ovviamene tutti gli appassionati Samsung vogliono sapere quando sarà disponibile in commercio e a quale prezzo. Le indiscrezioni del momento parlando di un lancio commerciale anticipato rispetto alle prospettive, infatti, la multinazionale che “sforna” smartphone senza limiti pensa alla vendita già alla fine del mese di marzo 2015.
