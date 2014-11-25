Samantha Cristoforetti: partenza perfetta, prima donna che approda sull'Iss

Samantha Cristoforetti, talentuosa astronauta italiana e prima donna del Belpaese ad approdare sull'Iss, ha detto: "Quando siamo arrivati sulla Iss è stato il momento perfetto per vedere i pannelli solari colorati di arancione. E’ stato un momento stupendo, proprio come mi avevano detto".

Rammentiamo che Samantha Cristoforetti è partita domenica scorsa, 23 novembre 2014, per una missione della durata di 6 mesi, ovvero “Futura”.

Luca Parmitano, collega e amico della Cristoforetti, ha così commentato la partenza: “Il lancio è stato perfetto. Questa per me è un’occasione particolare perché è una festa italiana, è un’amica, una collega, sono veramente contento per lei. Fortunatamente io sono immune da invidie e posso gioire del suo momento, di un sogno che si realizza”.