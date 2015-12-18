Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: fenomeni paranormali nella casa

Fenomeni paranormali nella casa di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Lo ha rivelato il nipote adottivo della celebre coppia, John Mark Magsino, durante un'intervista a Mistero Magazine

"Le televisioni si accendevano all'improvviso e l'acqua della doccia scorreva senza che nessuno l'avesse aperta".

"Siamo cresciuti con loro. Non dimenticheremo mai gli zii. Purtroppo dopo la morte di Raimondo, zia Sandra si era arresa. Non voleva più vivere ed era caduta vittima della depressione, un male di cui aveva sofferto già diversi anni prima che noi nascessimo", ha affermato Gianmarco durante un'intervista a Domenica Live.

"Prima di morire, la zia è stata ricoverata in una clinica di Pisa che avrebbe dovuto curare la sua depressione. Noi andavamo a farle visita circa due volte a settimana. Nel rispetto degli orari di visita, i suoi familiari avrebbero potuto andare in clinica per vederla. In quel periodo non abbiamo mai visto Virginia", hanno detto Gianmarco e Raymond.

Magsino ha rivelato che in casa Vianello, già prima della morte di Sandra Mondaini, accadevano fenomeni paranormali. Durante l'intervista, il nipote adottivo di Sandra e Raimondo ha asserito che, dopo la morte di Vianello, nella casa sarebbero avvenuti fenomeni misteriosi. Sandra e Raimondo si sono amati per tanti anni ed hanno collaborato spesso insieme sul set. I fenomeni paranormali si sarebbero verificati in casa Vianello fino alla morte di Sandra Mondaini, anche se Magsino sostiene che avvengono anche ora. Sandra e Raimondo hanno lasciato tutto il loro patrimonio a Gianmarco e Raymond, due ragazzi filippini che avevano adottato molti anni prima del loro decesso. I due giovani hanno confortato molto Sandra dopo la morte di Raimondo, insomma hanno alleviato le sue sofferenze. Raymond e Gianmarco sono stati sempre considerati come figli dalla celebre coppia anche se loro li hanno sempre chiamati zii. I due filippini hanno ereditato tutti i beni e il denaro di Sandra e Raimondo. Ciò ha fatto indignare diversi parenti dei due attori; ad esempio Virginia Vianello, nipote di Raimondo, ha rivelato che i due filippini l'hanno ostacolata quando voleva fare visita a Sandra, durante la sua permanenza in una clinica. Gianmarco e Raymond, invece, hanno detto di non aver mai visto la nipote di Raimondo in clinica.