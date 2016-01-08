Sanremo 2016: Vanessa Incontrada, Laura Chiatti e Virginia Raffaele vallette di Carlo Conti

Non manca molto all'inizio di Sanremo 2016 e il presentatore Carlo Conti, dopo aver reso noti i nomi dei big che canteranno sul palco dell'Ariston, ha fatto intendere che le sue vallette saranno Laura Chiatti, Vanessa Incontrada e Virginia Raffaele

"Di rivivere quello che ho vissuto durante la mia prima gravidanza. Non solo il fatto di essere stata male fisicamente, ma anche quell'attenzione mediatica morbosa. Per me è stato molto doloroso... Il trauma è rimasto. E la malinconia. Perché mi hanno rovinato un momento speciale che sognavo da quando ero ragazza. Sa che non ho più nemmeno una foto di quando ero incinta? Le ho eliminate tutte. E poi mi è rimasto un tarlo: perché se la sono presa con me? Perché non succede alle mie colleghe? Sono l'unica ad essere ingrassata durante la gravidanza?.

"E' vero, infatti lei è stata sempre molto protettiva nei miei confronti su questo tema, e quando se ne parla diventa furiosa...".

Ancora una volta, dunque, Conti verrà spalleggiato da 3 donne splendide ed abili durante il Festival di Sanremo. Con Vanessa Incontrada Carlo Conti ha già presentato 3 edizioni dei Wind Music Awards. Laura Chiatti, invece, è stata a Sanremo due anni fa in veste di ospite. La Raffaele infonderà comicità in occasione della celebre kermesse canora. Sembra proprio chenon supporterà Carlo Conti durante Sanremo 2016. Le presunte vallette di Sanremo 2016, però, non hanno ancora confermato il loro impegno sul palco dell'Ariston. Vanessa Incontrada è una talentuosa e fascinosa showgirl e conduttrice spagnola che, spesso, è finita nella gogna mediatica. In particolare, dopo la gravidanza,. Durante un'intervista a Vanity Fair, la Incontrada ha confessato:Il giornalista di Vanity Fair ha fatto notare a Vanessa, durante l'intervista, che il suo stesso problema l'ha vissuto ancheNon vediamo l'ora di vedere Vanessa Incontrada sul palco dell'Ariston insieme a Carlo Conti.