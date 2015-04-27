Loading...

Sapphyre e Tom, la bambina e il cane disabili e inseparabili

di Redazione

27/04/2015

Si chiama Sapphyre Johnson, è una bimba di soli 3 anni con una grave disabilità fisica: è priva di piedi. Qualche giorno fa i suoi genitori le hanno regalato un cucciolo di 9 settimane, di pastore tedesco, ironia della sorte, affetto dallo stesso tipo di problema fisico, come con grande semplicità, dice la sua padroncina ai media locali: "Questo è il mio cucciolo, è proprio come me", indicando l'animale a cui manca un pezzo di una zampa. Il cagnolino, nato in una cucciolata numerosa in Sud Carolina, negli Stati Uniti, che per via della sua disabilità era stato destinato dai suoi allevatori alla soppressione, ma fortunatamente in suo soccorso sono arrivati i genitori di Sapphyre, che lo hanno salvato da morte, portandoselo a casa. Il cucciolo è stato chiamato Tenente Dan, come l’omonimo personaggio del film Forrest Gamp e il suo destino, si è così incrociato con quello della bambina: entrambi devono fare i conti con la stessa disabilità, essendo privi di piedi. "Un cagnolino speciale per un bambino speciale" come hanno scritto i media statunitensi che si sono occupati di questa storia: un cagnolino e una bimba, inseparabili. Michela Galli
