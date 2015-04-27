Loading...

Samsung e Huawei presentano nuovi smartphone: Galaxy S6 e P8

27/04/2015

Samsung e Huawei rappresentano due dei più grandi colossi mondiali dell'hi-tech: l'azienda coreana è la principale concorrente della Apple; quella cinese mira a produrre device buoni ed economici.

Il colosso coreano ha lanciato, negli ultimi tempi, i suoi nuovi smartphone Samsung Galaxy S6 e S6 Edge; Huawei, invece, punta tutto su P8 e P8 max. Le due nuove 'perle tecnologiche' di Samsung sono raffinate e funzionali, avendo tutte le carte in tavola per lottare contro l'iPhone 6.

Il P8 di Huawei, invece, non pretende di gareggiare con Galaxy S6 e iPhone 6 ma, alla fine, è un buon apparecchio soprattutto se si guarda il prezzo, decisamente inferiore rispetto a quello dei device mobile prodotti dai suoi principali competitor.

