Sara Affi Feffa ha scelto Luigi? Gli indizi di Giordano Mazzocchi

Martedì 22 maggio si torna negli studi di Uomini e donne per registrare la scelta di Sara Affi Fella. Giordano non ha dubbi ed è sicuro che la scelta ricadrà su Luigi.

Sara sceglie Luigi o Lorenzo?

Una nuova coppia sta per formarsi grazie a Uomini e donne. Dopo Nilufar Addati è il turno di Sara Affi Fella. La tronista ha dichiarato che sceglierà nella prossima registrazione e secondo gli ultimi rumors non ci sarà l'esterna in villa ma Sara Affi Fella farà la sua scelta nello studio di Uomini e donne. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni aspettano il momento del confronto finale ma stando alle ultime dichiarazioni di Giordano Mazzocchi, potrebbe spuntarla il corteggiatore siciliano. Nilufar e Giordano hanno posato nei camerini di Uomini e donne e lui ha scritto: «Aspettiamo solo voi!». Il riferimento alla scelta di Sara Affi Fella è chiaro.

Giordano Mazzocchi tifa per Luigi Mastroianni

La frase di Giordano per molti è solo un augurio. Grazie a Uomini e donne lui e Luigi sono diventati molto amici. Sicuramente sogna già delle uscite a quattro. Eppure c'è chi sospetta che Mazzocchi sarebbe già a conoscenza della scelta di Sara Affi Fella, ed è stato persino accusato di averla spoilerata. Sembra quasi di vedere un film già visto, Sara poco prima della scelta di Nilufar aveva detto a Nicolò di non sperarci troppo. E la bella Nilufar dopo aver deciso di iniziare una storia con Giordano ha consigliato alla collega di optare per Luigi.

La scelta di Sara Affi Fella divide il pubblico di Uomini e donne, Lorenzo e Luigi hanno due caratteri completamente diversi ed entrambi hanno cercato di fare breccia nel cuore della tronista a modo loro. Non sappiamo davvero cosa succederà nella prossima registrazione di Uomini e donne. Sara sceglierà di seguire il cuore come Nilufar oppure la testa?