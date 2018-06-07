Home Gossip Sara Affi Fella contro Lorenzo e Giulia De Lellis di nuovo insieme a Damante?

di Redazione 07/06/2018

Sara Affi Fella dopo la scelta di Uomini e Donne torna attiva sui social. Dopo le frecciatine di Luigi Mastroianni, ecco che arriva Sara Affi Fella contro Lorenzo Riccardi. Il mondo del gossip però torna a concentrarsi su un'ex coppia del programma di Maria De Filippi, Giulia De Lellis di nuovo insieme a Damente? Sara e Luigi dopo la scelta Le attenzioni mediatiche, come abbiamo potuto notare, si sono concentrate su Nilufar e Giordano Mazzocchi, insieme a Sara e Luigi dopo la scelta. Durante questo fine settimana, infatti, abbiamo avuto modo di vedere la coppia formata da Luigi e Sara separati, a causa di impegni lavorativi. L'ex corteggiatore ha inaugurato la sua attività nel paesino siciliano di Scordia, in provincia di Catania dove vive, dal nome Casa Cancelleri Story. All'evento però non era presente Sara Affi Fella, che ha deciso di rimanere vicino al nonno che non gode di ottima salute, oltre che rincontrare l'amica Valeria Bigella conosciuta a Temtation Island. Lorenzo Riccardi: "Non ha seguito i sentimenti" Due settimane dopo la fine di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi sembra essere uno dei primi candidati per l'inizio della nuova stagione del trono classico il prossimo settembre. L'ex corteggiatore, se ben ricordate, proprio durante la scelta di Sara Affi Fella, ha dichiarato davanti al pubblico di essere comunque ferito dalla situazione dato che avrebbe lasciato il programma senza la persona di cui si era innamorato. Le ripercussioni però continuano anche sui social dove, il ragazzo, continua a lasciare like tattici e non solo... In occasione di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Lorenzo Riccardi su Sara Affi Fella ha dichiarato: "Rimane una bellissima persona che, però, per mancanza di coraggio, non ha seguito i suoi sentimenti. Lorenzo non la faceva stare tranquilla. Forse certe volte avrei dovuto essere meno diretto e usare più filtri". Giulia De Lellis insieme a Andrea Damante? In questi giorni però l'attenzione resta concentrata su Giulia De Lellis... Secondo alcuni rumors del gossip italiano sembra che vi sia un ritorno di fiamma per la coppia nata due anni fa a Uomini e Donne. Giulia De Lellis insieme a Andrea Damante? La risposta dell'influencer sembra essere molto chiara: "Io sto benissimo da sola e mi sto prendendo cura di me, del mio lavoro e delle mie cosine". Il Dama però non si arrende... La dedica di Andrea Damante In occasione di alcune interviste, Andrea Damante, ha subito specificato di essere pronto a riconquistare con ogni mezzo possibile la sua Giulietta. In questo frangente Giulia De Lellis ha deciso di bloccarlo su Instagram, dopo la foto che mostrava del rossetto sulle labbra del DJ. Il tutto però non finisce qui! Andrea Damante in questi giorni si trova a Mykonos, dove ha deciso di alloggiare nella stessa suite scelta lo scorso anno insieme alla sua ormai ex fidanzata. In una stories Andrea Damante ha postato un breve filmato, mostrando appunto la stanza, e scrivendo "So many moments" e inviando un bacio... Che i due ragazzi abbiano deciso di riavvicinarsi?

