Sara Affi Fella trono, quando sarà la scelta?

di Redazione 07/05/2018

Dopo la scelta di Nicolò Brigante, l'attenzione mediatica si è concentrata su Sarà Affi Fella trono.... Quando sarà la scelta della trinista napoletana? Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni Durante le ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Sara Affi Fella concentrare le sue attenzioni su Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. La tronista napoletana sembra essere indirizzata verso una scelta quasi scontata, che verrebbe Luigi al suo fianco. Di questa stessa opinione sarebbero anche i fan che, attraverso i social, stanno cercando di dire la loro opinione, affermando che Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sarebbero il giusto lieto fine a Uomini e Donne. Attenzione però, perché la tentazione di Lorenzo Riccardi sembra essere sempre in agguato... Nicola Panico contro Lorenzo Riccardi? Secondo alcune anticipazioni relative al programma di Uomini e Donne sembrerebbe che ci sia stato un leggero Nicola Panico contro Lorenzo Riccardi. La battaglia per dei ragazzi di sarebbe svolta sui social attraverso qualche frecciatina nei loro post su Instagram, una cosa è alimentato non poche lamentele nei confronti del corteggiatore e l'ex fidanzato di Sara Affi Fella. Ivana della tronista napoletana hanno cercato di avvisarla dicendole che Lorenzo Riccardi sarebbe la scelta sbagliata, dato che questo assomiglia davvero tanto a Nicola Panico, diventato famoso dopo il loro trascorso a Temptation Island. Sara Affi Fella la scelta In questi giorni ha sezionato verticalmente l'interesse dei fan di Uomini e Donne anche il messaggio lanciato da Nicola panico attraverso Instagram. L'ex fidanzato della tronista napoletana in un post ha scritto: "La maschera più pesante da indossare quella del va Tutto bene".... Un messaggio che non ha lasciato indifferenti gli occhi del gossip. A quanto pare Nicola panico potrebbe ad avere seriamente paura del momento Sara Affi Fella la scelta. Che finiscano definitivamente così le possibilità di vedere i due ragazzi insieme?

