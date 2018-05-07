Gossip ex tronisti UeD: Ludovica Valli fidanzata?

Ludovica Valli ha smentito le news di gossip sul presunto nuovo fidanzato con le storie su Instagram. L'ex tronista di Uomini e donne è libera, l'unico “uomo” della sua vita è Ettore, il cane.

Ludovica Valli e la verità su Instagram

Da qualche giorno tutti parlavano del nuovo amore di Ludovica Valli. L'ex tronista di Uomini e donne è ancora molto seguita sui social e ha voluto raccontare la sua versione dei fatti ai followers. Ludovica nelle stories su Instagram ha confessato di essere libera, i progetti della Valli sono altri e c'è un unico amore nella sua vita, quello per il cane Ettore. Quindi il ragazzo visto insieme a Ludovica Valli in questi giorni è solo un amico perché l'ex tronista è single ed è felice così.

Ludovica e Briga, nessun ritorno di fiamma

Nel messaggio la Valli ha scritto: “Non sapete più cosa inventarvi”, poi ha aggiunto: “Capisco che mi vogliate fidanzata ma non inventatevi le persone che sono amici dai”. Ludovica è molto arrabbiata per le continue incursioni nella sua vita privata e per il fatto che non è più libera di uscire con un amico che subito viene additato come nuovo fidanzato". Eppure secondo Il Vicolo delle News ci sono molte coincidenze nei profili Instagram di Ludovica Valli e Spampinato, un aspirante corteggiatore di Uomini e donne. Per esempio nelle stories degli amici comuni si vede accanto a Spampinato una ragazza con il vestito a fiori come quello indossato da Ludovica.

Ludovica Valli sempre sui social ha fatto sapere: “Non vi preoccupate perché quando e se un giorno mi farò fidanzata sarete i primi a saperlo o non saprete mai nulla… di certo non mi metto a fare storie con queste persone se è il mio fidanzato”. Tempo fa ricordiamo che si era parlato di un ritorno di fiamma con Mattia Briga, il rapper di Amici. Prima che entrambi diventassero popolari avevano avuto una storia, ma a quanto pare a nessuno dei due piace la “minestra riscaldata”.